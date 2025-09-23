Infortunio Leoni esordio di personalità col Liverpool prima dello stop | l’ex obiettivo della Juve è uscito in barella Ecco cosa è successo

Infortunio Leoni, esordio di personalità col Liverpool prima dello stop: tutti i dettagli sulle condizioni del difensore. Una serata che doveva essere un sogno e che, in un istante, si è trasformata in un incubo. È la sfortunata storia dell’esordio di Giovanni Leoni, difensore italiano classe 2006, con la maglia del Liverpool. Nella partita di EFL Cup contro il Southampton, il giovane ex Parma ha visto la sua prima, convincente prestazione interrotta da un brutto infortunio che ha gelato Anfield. Fino a quel momento, tutto era stato perfetto. Il tecnico dei Reds, Arne Slot, gli aveva concesso una chance dal primo minuto per mettere in mostra il suo talento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

