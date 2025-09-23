Infortunio Leoni esordio di personalità col Liverpool prima dello stop | l’ex obiettivo della Juve è uscito in barella Ecco cosa è successo
Infortunio Leoni, esordio di personalità col Liverpool prima dello stop: tutti i dettagli sulle condizioni del difensore. Una serata che doveva essere un sogno e che, in un istante, si è trasformata in un incubo. È la sfortunata storia dell’esordio di Giovanni Leoni, difensore italiano classe 2006, con la maglia del Liverpool. Nella partita di EFL Cup contro il Southampton, il giovane ex Parma ha visto la sua prima, convincente prestazione interrotta da un brutto infortunio che ha gelato Anfield. Fino a quel momento, tutto era stato perfetto. Il tecnico dei Reds, Arne Slot, gli aveva concesso una chance dal primo minuto per mettere in mostra il suo talento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - leoni
Leoni vive un esordio da incubo con il Liverpool: infortunio in Carabao Cup ed esce in barella
Sinner, cuore e infortunio: piega Auger-Aliassime in una notte da leoni! Ora la finale US Open con #Alcaraz per il trono del tennis NEW YORK – Una [.....] #USOpen #Janniksinner #ATP - facebook.com Vai su Facebook
I convocati di Gattuso per #IsraeleItalia: Maldini al posto dell'infortunato Zaccagni, ancora fuori Leoni e Fabbian - X Vai su X
Liverpool, infortunio per Leoni all'esordio: fuori in barella. Cos'è successo - Prima volta amara per Giovanni Leoni che, all'esordio con il Liverpool in Carabao Cup contro il Southampton, esce in barella dopo 81 minuti. Secondo msn.com
Leoni vive un esordio da incubo con il Liverpool: infortunio in Carabao Cup ed esce in barella - Nei minuti finali della partita con il Southampton l'ex calciatore del Parma ha riportato un ... Segnala fanpage.it