Infortunio Buongiorno prime sensazioni non positive | possibile rientro dopo la sosta?

Nuovo campanello d’allarme in casa Napoli: contro il Pisa, all’80? di gioco, Alessandro Buongiorno ha chiesto il cambio ed è stato sostituito da Juan Jesus. Un’uscita che ha fatto crescere subito la preoccupazione tra tifosi e staff tecnico, anche perché il difensore era reduce da altre noie fisiche nelle scorse settimane. Nelle prossime ore arriveranno . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: infortunio - buongiorno

Infortunio Buongiorno, ci sono novità: lo ha detto in diretta!

Buongiorno, i 3 mesi di stop e il fastidio da superare: le novità sul rientro dall’infortunio | CM.IT

Infortunio Buongiorno, ci sono novità: la conferma

COME DARE TORTO AL MISTER ? La risposta di Conte sull'ennesimo infortunio di Buongiorno - facebook.com Vai su Facebook

#Juorno #infortunio per #Buongiorno: risentimento alla #coscia sinistra contro il #Pisa - X Vai su X

Napoli, infortunio Buongiorno: le condizioni e i tempi recupero; Napoli in ansia per Buongiorno: ecco quando sosterrà gli esami. Le prime sensazioni – Sky; DAZN - Infortunio Buongiorno, prime sensazioni non positive: il motivo.

Napoli, infortunio Buongiorno: quali sono i tempi di recupero e chi sarà il sostituto col Milan - Il Napoli perde per infortunio Alessandro Buongiorno a pochi giorni dal big match contro il Milan: quando rientra e chi lo sostituisce ... Scrive assopoker.com

Infortunio di Buongiorno, Napoli in apprensione per il suo difensore - Momenti di apprensione in casa Napoli dopo la sfida di campionato contro il Pisa. Secondo dailynews24.it