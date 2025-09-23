Il Napoli tiene il fiato sospeso in attesa di conoscere le condizioni di Alessandro Buongiorno. Intanto, è arrivata un’ultim’ora molto importante sul difensore azzurro. Ancora una volta Alessandro Buongiorno è costretto a fare i conti con un infortunio spiacevole. Il difensore del Napoli, come spesso accaduto negli ultimi tempi, è stato vittima dell’ennesima infortunio di natura muscolare. Il tutto è accaduto nel match andato in scena ieri contro il Pisa, con il giocatore che ha lasciato il campo prima del fischio finale. Ora, c’è molta apprensione sulla sue condizioni, ma intanto è arrivata un’ultim’ora molto importante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Infortunio Buongiorno, l’ultim’ora da Sky non lascia dubbi: cosa filtra verso il Milan