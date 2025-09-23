Influenza stagionale | Villani Sarà pesante vaccinate tutti i bambini

AGI - L' influenza stagionale quest'anno minaccia di essere pesante: i dati dall'Australia, che da sempre anticipano quello che succederà in Europa, parlano di un +70% di casi, con una co-circolazione di virus di ceppo A e di ceppo B che porta all'aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni. Per questo "è importante la campagna vaccinale, che in Italia partirà a ottobre. Il vaccino è raccomandato e gratuito per i bambini da 6 mesi a sei anni, ma il mio consiglio è di vaccinare tutti i bambini: si evita una malattia in maniera facile e sicura". Lo sottolinea all'AGI Alberto Villani, responsabile di Pediatria Generale all'ospedale Bambino Gesù. 🔗 Leggi su Agi.it

