inferriata conficcata nel braccio mentre lavora giovane operato col supporto dei vigili del fuoco

Marlia (Lucca), 23 settembre 2025 – Un intervento complesso e inaspettato ha visto protagonistii vigili del fuoco del comando di Pisa. Alle 20.36 di ieri, 22 settembre la squadra è intervenuta all'ospedale Cisanello per supportare i medici del policlinico in un delicato intervento chirurgico, finalizzato a rimuovere un corpo estraneo dal braccio di un ragazzo. Il giovane, originario di Marlia, era stato soccorso nel tardo pomeriggio a seguito di una caduta mentre lavorava in giardino. Durante i lavori, il ragazzo era finito su un'inferriata munita di punte che si era conficcata nel suo braccio.

