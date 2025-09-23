Infermieri e policlinico | Abbiamo chiesto numeri prospettive e tempi

Un confronto "positivo, aperto e costruttivo" lo definisce il presidente dell’ Ordine delle Professioni infermieristiche di Siena, Francesco D’Ambrosio (nella foto), quello con il direttore generale dell’ AouS Antonio Barretta. Al centro del confronto - svoltosi qualche giorno fa –, la situazione della componente infermieristica del Policlinico Le Scotte, con particolare attenzione al tema degli organici e alle prospettive di attrattività e valorizzazione della professione. La richiesta di un aggiornamento è nata dal clima di preoccupazione emerso in queste settimane tra gli infermieri di AouS, anche a seguito delle uscite collegate a mobilità e concorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Infermieri e policlinico: "Abbiamo chiesto numeri, prospettive e tempi"

Le continue aggressioni a medici e infermieri, il Policlinico sperimenta le body cam

Crescono le aggressioni contro medici e infermieri, soprattutto nei pronto soccorso. Al Policlinico di Messina arrivano le bodycam: videocamere indossabili per aumentare sicurezza e deterrenza, nel pieno rispetto della privacy. Un passo avanti concreto per tut - facebook.com Vai su Facebook

Assistente infermiere. “Una scelta discutibile e dannosa”. Il Nursing Up annuncia il ricorso al Tar - Così Antonio De Palma Presidente Nursing Up che annuncia il ricorso al Tar contro Governo e Regioni per l’introduzione dell’“assistente infermiere”. Si legge su quotidianosanita.it