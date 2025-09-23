Infermiere di famiglia e di comunità taglio del nastro per il nuovo ambulatorio

Ferraratoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taglio del nastro, nella mattina di lunedì 22 settembre, per il nuovo ambulatorio dell'Infermiere di famiglia e di comunità a Formignana, nel Comune di Tresignana. Il servizio, attivo dallo scorso 11 agosto nei locali in via Gramsci 1A a Formignana, si propone come punto di riferimento per la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: infermiere - famiglia

