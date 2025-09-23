Industria italiana andamento positivo per la produzione
Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina si è tenuto da remoto l’incontro tra OO SS e direzione aziendale per discutere dell’andamento produttivo e delle prospettive della ex IIA di Flumer i. L’azienda ci ha presentato un quadro ottimistico della situazione produttiva. In particolare alla data odierna si registrano 253 pullman assemblati, con l’ obiettivo di arrivare per fine anno oltre i 400. Inoltre, i dirigenti aziendali hanno confermato la collaborazione industriale con i partner cinesi, con l’obiettivo di implementare nuove produzioni che ad oggi mancano nel portafoglio produzioni della Menarini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: industria - italiana
Intervista a Ottaviano dell’Acqua: una vita tra acrobazie, cinema e l’evoluzione dell’industria cinematografica italiana
Assovetro, ora industria italiana prima in Europa
L'industria italiana alla prova del riarmo
L'Ambasciatrice Vani Rao e il Console Generale Lavanya Kumar hanno avuto un'interazione produttiva con i leader dell'industria italiana e le camere di commercio del Piemonte. Il Prefetto di Torino ha onorato l'occasione. L'Ambasciatrice ha invitato le aziend - X Vai su X
L’industria automobilistica italiana ed europea è oggi alle prese con sfide decisive: volumi in calo, competitività minata, transizione verso l’elettrico frenata da infrastrutture e politiche nebulose. Serve un cambio di passo vero - facebook.com Vai su Facebook
Anitec-Assinform: il mercato digitale italiano raggiunge la quota di 81,6 mld di euro. A trainarlo, i servizi Ict e soprattutto l'IA; Produzione industriale italiana in recupero: per quali settori; Energia, Green Deal e dazi: gli ostacoli all’economia italiana ed europea.
Robot e automazione industriale in Italia, produzione a 6,3 miliardi di euro, crollo export (-8,9%) - Produzione di machine utensili, robot e automazione: arretra l’export, mercato interno debole, secondo il Centro Studi & Cultura di Impresa. Secondo key4biz.it
Crescita dell’industria cosmetica italiana: previsioni positive per fatturato ed export nel 2025 - L’industria cosmetica italiana cresce nel 2025 con un fatturato di 17,4 miliardi grazie a export e domanda interna, mentre la Lombardia guida produzione ed esportazioni nonostante sfide normative. Segnala gaeta.it