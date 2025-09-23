Industria italiana andamento positivo per la produzione

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina si è tenuto da remoto l’incontro tra OO SS e direzione aziendale per discutere dell’andamento produttivo e delle prospettive della ex IIA di Flumer i. L’azienda ci ha presentato un quadro ottimistico della situazione produttiva. In particolare alla data odierna si registrano 253 pullman assemblati, con l’ obiettivo di arrivare per fine anno oltre i 400. Inoltre, i dirigenti aziendali hanno confermato la collaborazione industriale con i partner cinesi, con l’obiettivo di implementare nuove produzioni che ad oggi mancano nel portafoglio produzioni della Menarini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

