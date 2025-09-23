Individuati 700 scatoloni di merce rubata da un furgone la scorsa notte nei guai un 35enne
Sono stati recuperati dalla polizia circa 700 scatoloni di merce rubata che sono stati rinvenuti nell'area comune di due palazzi del quartiere Villa del Fuoco (Rancitelli).Nella mattinata di martedì 23 settembre, le volanti, nel corso dello svolgimento di mirati servizi, dopo una segnalazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: individuati - scatoloni
La Polonia è stata vittima, ancora, di un'aggressione russa. Dopo i resti di un drone precipitati sul suo territorio lo scorso 20 agosto, oltre dieci oggetti volanti hanno penetrato lo spazio aereo di Varsavia nella notte tra il 9 e il 10 settembre. Sono stati individuati - facebook.com Vai su Facebook
Individuati 700 scatoloni di merce rubata da un furgone la scorsa notte, nei guai un 35enne.