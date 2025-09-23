INDIRE piattaforma neoassunti e tutor | download degli attestati disponibile entro il 26 09

Si avvicina la scadenza per l’accesso alla piattaforma online di Indire dedicata ai docenti neoassunti nell’anno scolastico 20242025. La chiusura definitiva dell’ambiente formativo è fissata per venerdì 26 settembre 2025. Si tratta di un termine perentorio che riguarda esclusivamente i docenti assunti nel precedente anno scolastico e i loro tutor. Fine accesso ambiente formativo 20242025 . INDIRE, piattaforma neoassunti e tutor: download degli attestati disponibile entro il 2609 .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it