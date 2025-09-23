Siamo a metà classifica, lontani dalla zona retrocessione, ma anche a considerevole distanza dalla vetta. Ieri il Sole 24 ore ha pubblicato l’ Indice di sportività realizzato dalla divisione Sport di Pts, società di consulenza strategica e direzionale, relativo a tutte le province italiane. Su 107 territori in lizza, quello di Forlì-Cesena si è piazzato alla 45esima posizione, la peggiore della Romagna e ad ampio margine di distanza dal capoluogo Bologna giudicato quinto. Meglio di noi hanno dunque fatto anche i ‘vicini’ di Rimini (noni) e Ravenna (trentaseiesimi). E’ una classifica, le classifiche si basano sui numeri e i numeri non raccontano mai tutta la verità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Indice di sportività tra luci e ombre. Calcio dilettantistico da top ten