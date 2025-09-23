PISTOIA Segnali di crescita per il mondo dello sport nella nostra provincia: il tutto corrisponde a cinque posti guadagnati, passando dal 54° al 49° nell’ " Indice di sportività " pubblicato da "Il Sole 24 Ore". Un passo in avanti piccolo, è vero, ma che comunque consente al territorio, fra le numerose voci che compongono la graduatoria, di finire nella parte sinistra della classifica ovvero, per dirla alla sportiva, essere comunque nel gruppo dei più bravi. L’aspetto migliore? I risultati, e la presenza, ottenuti nel mondo della pallacanestro che valgono il sesto posto a livello nazionale e il primo assoluto in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Indice di sportività. Attività fisica e impianti sono ancora da potenziare