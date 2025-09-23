Indice di sportività 2025 | Udine risale di 4 posizioni dopo il calo del 2024

Dopo un 2024 difficile, Udine torna a crescere nello sport. L’Indice di sportività 2025 curato da Il Sole 24 Ore assegna alla provincia il 18esimo posto nazionale, con 599,2 punti, riportandola nella top 20 italiana. Un passo avanti significativo rispetto allo scorso anno, quando Udine era. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

