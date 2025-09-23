Indagine Nazionale INDIRE 0-6 | al via il questionario online fino al 30 11
Parte l’indagine INDIRE sulle pratiche educative nel sistema integrato 0-6. L’iniziativa, rivolta a tutto il personale del settore, mira a raccogliere dati su metodologie e organizzazione dei servizi per l’infanzia. Un questionario online analizzerà spazi, proposte didattiche e continuità, per definire nuovi modelli di eccellenza e migliorare la qualità del sistema 0-6. Obiettivi e contesto . Indagine Nazionale INDIRE 0-6: al via il questionario online fino al 3011 .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Indagine Nazionale INDIRE 0-6: al via il questionario online fino al 30/11; Al via l’Indagine INDIRE sulle pratiche educative nel sistema integrato 0-6; Pratiche educative 0-6 anni, parte il questionario Indire.
“Pratiche Educative 0-6”: il questionario per contribuire alla ricerca scolastica nazionale - 6 ha elaborato un questionario finalizzato a condurre una ricognizione sistematica delle pratic ... Segnala ilfattovesuviano.it
