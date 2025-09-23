Indagine Nazionale INDIRE 0-6 | al via il questionario online fino al 30 11

Parte l’indagine INDIRE sulle pratiche educative nel sistema integrato 0-6. L’iniziativa, rivolta a tutto il personale del settore, mira a raccogliere dati su metodologie e organizzazione dei servizi per l’infanzia. Un questionario online analizzerà spazi, proposte didattiche e continuità, per definire nuovi modelli di eccellenza e migliorare la qualità del sistema 0-6. Obiettivi e contesto . Indagine Nazionale INDIRE 0-6: al via il questionario online fino al 3011 .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

