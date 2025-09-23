Il 24 settembre saranno pubblicate le anticipazioni dell’indagine Audiradio, presieduta dal Presidente Antonio Martusciello, sulla rilevazione ufficiale dell’ascolto delle emittenti radiofoniche pubbliche e private, nazionali e locali, relative al primo semestre 2025. Le stesse saranno disponibili s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - INDAGINE AUDIRADIO 2025. Rilevazione ufficiale dell'ascolto delle emittenti radiofoniche