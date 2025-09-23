INDAGINE AUDIRADIO 2025 Rilevazione ufficiale dell' ascolto delle emittenti radiofoniche
Il 24 settembre saranno pubblicate le anticipazioni dell’indagine Audiradio, presieduta dal Presidente Antonio Martusciello, sulla rilevazione ufficiale dell’ascolto delle emittenti radiofoniche pubbliche e private, nazionali e locali, relative al primo semestre 2025. Le stesse saranno disponibili s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: indagine - audiradio
