Incubo senza fine Si avvicina troppo alla ex compagna | finisce in carcere

Ha nuovamente violato, senza rispettare le imposizioni dei giudici, il divieto di avvicinarsi all’ex compagna e così visto il ripetersi delle vicende, un 50enne, italiano, che era residente a Cesena, ma attualmente abitava in un’altra provincia per imposizione del Tribunale di Forlì, è stato arrestato di nuovo una seconda volta dai carabinieri della compagnia di Cesena. Infatti nei giorni scorsi, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato il 50enne, che era ritenuto presunto responsabile della violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, più precisamente l’ex compagna, disposta a seguito di pregressi atti persecutori, con minacce, insulti e aggressioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incubo senza fine. Si avvicina troppo alla ex compagna: finisce in carcere

