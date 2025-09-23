Incidenti con animali selvatici la Regione Umbria stanzia 800mila euro all' anno | Risposte concrete rapide e trasparenti
La Regione Umbria ha un nuovo disciplinare regionale per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale. La giunta regionale ha stanziato 800mila euro l’anno per garantire la copertura degli indennizzi. Il fondo, scrive Palazzo Donini, “istituito presso la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Incidenti con animali selvatici, in Umbria rimborsi più rapidi senza passare dai tribunali - di Gabriele Beccari La Regione ha approvato il nuovo disciplinare che introduce una procedura amministrativa per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, con un ... Come scrive umbria24.it
Stanziati 800mila euro per i danni ai veicoli causati dalla fauna selvatica. Proietti: "Una svolta che semplifica la vita dei cittadini" - È quanto è stato annunciato questa mattina, martedì 23 settembre, nel corso della conferenza stampa di presentazione del n ... Riporta corrieredellumbria.it