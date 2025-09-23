Incidente sulla A4 travolto e ucciso mentre cammina in autostrada

Tragico incidente stradale nella notte sulla A4, dove un uomo è stato investito e ucciso.É successo all'altezza del ponte sull'Agogna, tra i caselli di Novara Ovest e Novara Est, in direzione Milano. Qui, per cause ancora da chiarire, la vittima, un uomo sulla cinquantina, è stato travolto da un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - travolto

Incidente sul lavoro, operatore ecologico travolto e ucciso da una moto

Bambino di 7 anni in fin di vita dopo l'incidente: il 70enne che ha travolto lui e la mamma in bicicletta era senza patente

“Lo ha travolto in pieno”. Ha un malore per il caldo, dramma in Italia: l’incidente è spaventoso

Quartu, tragico incidente nella notte: travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa sulle strisce - X Vai su X

- Tragedia in Romea: muore un uomo - Cinquantenne in bici travolto e ucciso. #tagliodipo #romea #incidente - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla A4, travolto e ucciso mentre cammina in autostrada; Incidente mortale sulla A4: uomo travolto e ucciso sul ponte dell’Agogna; ?? Scende dall'auto dopo l'incidente: investito due volte, travolto e ucciso.

Incidente mortale sulla A4: uomo travolto e ucciso sul ponte dell’Agogna - All’altezza del ponte sull’Agogna, in direzione Milano, un uomo di circa cinquant’anni che si trovava a piedi sulla carreggiata è stato ... lavocedinovara.com scrive

Incidente a Milano, giovane di 25 anni travolto e ucciso mentre attraversava sulle strisce - Dalle tracce rilevale durante i rilievi effettuati dalla Polizia locale e dalla testimonianza di un testimone sembra che il 25enne si trovasse sull'attraversamento pedonale ... Scrive ilfattoquotidiano.it