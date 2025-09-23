Incidente sul lavoro a Chieri | operaio edile precipitato per quattro metri in un cantiere trasportato in ospedale

Un incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 23 settembre 2025, all'interno del cantiere dell'area dell'ex Fidivi, in viale Fiume a Chieri. Un operaio edile di 25 anni è caduto da un'altezza di circa quattro metri. Si trovava su una scala e ha perso l'equilibrio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

