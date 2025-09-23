Incidente in volo | aereo urta un’antenna e atterra tra la paura del pubblico

In queste ore è tornato virale sul web il video dell'impatto avvenuto durante l’airshow Bragado Vuela in Argentina. Qui, un de Havilland DHC-1 Chipmunk ha urtato un’antenna nell’area di volo, perdendo gran parte dell’ala destra. Nonostante i danni gravissimi, il pilota è riuscito ad atterrare in sicurezza ed è rimasto illeso. Alcuni detriti hanno colpito quattro spettatori, riportando solo ferite lievi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incidente in volo: aereo urta un’antenna e atterra tra la paura del pubblico

