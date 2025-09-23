Incidente in autostrada coinvolto un mezzo pesante | tre feriti
Incidente stradale ieri sera in A4: nello schianto è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Tre le persone ferite trasportate poi in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 di ieri, lunedì 22 settembre, lungo l’autostrada A4 nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
