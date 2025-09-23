Incidente fra auto e pullman Camaiore paralizzata Urgente una strada alternativa

Camaiore, 23 settembre 2025 – Una mattinata difficile per il traffico a Camaiore. C’è stato infatti un incidente che ha paralizzato la circolazione. Lo scontro è stato tra un’auto e un pullman, che si sono scontrati quasi frontalmente. Non ci sono stati feriti, ma il traffico è andato comunque in tilt perché i mezzi hanno completamente ostruito la strada. Un incidente che ripropone il tema dei problemi di viabilità a Camaiore.  "È un problema storico della nostra città – dice il sindaco – Che, di fatto, ha una sola viabilità per raggiungerla o uscirvi. Il Comune sta portando in fondo l'iter per realizzare luna via alternativa: un viale a doppio senso che, in caso di emergenza, potrà essere utilizzato al posto della provinciale senza bloccare nel traffico migliaia di persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

