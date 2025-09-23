Incidente a Sant' Antonio di Castellamonte | tir finisce con le ruote nel fosso circolazione bloccata

Un tir che percorreva la provinciale 222 è finito parzialmente fuori strada nella mattinata di oggi, martedì 23 settembre 2025, in frazione Sant'Antonio di Castellamonte provenendo da Ozegna. Nel corso di una manovra di svolta a sinistra, le ruote di destra del rimorchio del mezzo pesante sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente

Incidente a Sant'Antonio di Castellamonte: tir finisce con le ruote nel fosso, circolazione bloccata; Incidente a Castellamonte: scontro tra monopattino e camioncino; Due incidenti stradali tra Albiano e Castellamonte: feriti un motociclista e uno scooterista.

CASTELLAMONTE - Incidente sulla provinciale 222: esce di strada con il camion che resta in bilico sul fossato - FOTO - Il sinistro è avvenuto in frazione Sant’Antonio, nei pressi del Penny Market. Riporta quotidianocanavese.it

Canavese, allarme truffa del falso incidente: vittime nel mirino a Castellamonte e San Giorgio - Aumentano i tentativi di truffa del falso incidente stradale in Canavese. quotidianopiemontese.it scrive