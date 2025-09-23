Incidente a Lampedusa tredicenne in bici travolta da un’auto davanti al liceo | è grave
Incidente stradale a Lampedusa davanti al liceo scientifico. Una studentessa minorenne, che si trovava a bordo della sua bicicletta elettrica, è stata travolta da un’auto mentre usciva dal posteggio per immettersi sulla carreggiata. L’impatto è stato violentissimo.Secondo i primi racconti di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: incidente - lampedusa
Incidente a Lampedusa, studentessa in bici travolta da un’auto davanti al liceo: è grave
L’ultimo incidente al largo di Lampedusa è costato la vita a 23 persone. Ma sulla dinamica dei fatti manca la trasparenza. Perché la priorità è non creare altri casi simbolo per l’opinione pubblica - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Lampedusa, tredicenne in bici travolta da un’auto davanti al liceo: è grave; Avellino, migrante 18enne in bicicletta travolto e ucciso da due auto; A bordo di una bici elettrica viene travolta da auto in corsa: ragazzina in grave condizioni.
A bordo di una bici elettrica viene travolta da auto in corsa: ragazzina in grave condizioni - Un grave incidente stradale si è verificato davanti il Liceo Scientifico di Lampedusa, tra un’auto e una bicicletta elettrica con a bordo una minorenne. Come scrive grandangoloagrigento.it
Tredicenne in bici investito da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali VIDEO - Un grave incidente stradale tra via Noalese e via Graziati si è verificato oggi, 19 settembre, intorno alle 13. Si legge su msn.com