Incidente a Isso ciclista investito da un tir | è gravissimo
Isso (Bergamo), 23 settembre 2025 – Grave incidente, questa mattina verso le 9, a Isso, nella Bassa Bergamasca: un ciclista di 55 anni è stato investito da un tir. L’uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito, in prossimità di una rotonda, lungo la strada provinciale 103. I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. Le condizioni del 55enne sono subito apparse gravi: è stato intubato e trasportato in elisoccorso in ospedale. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Romano di Lombardia che hanno dovuto sollevare il Tir con cuscini verter per estrarre il ciclista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
L’INCIDENTE. Fortunatamente le quattro persone coinvolte hanno riportato ferite lievi. Lo schianto tra un camion e un furgone sulla variante di Isso. - X Vai su X
SCONTRO FRONTALE CAMION-FURGONE....INARRESTABILE BERGAMO. Questa mattina, 22 settembre, a Barbata lungo la variante della SS 11 tra Isso e Barbata, scontro frontale tra un furgone e un camion: quattro i feriti, uno trasferito in ospedale in eliso - facebook.com Vai su Facebook
