Inchiesta Waterloo la Corte d' appello conferma la decisione del gup | prosciolto l’ex prefetto Nicola Diomede

Agrigentonotizie.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era stato già prosciolto con un “non luogo a procedere”, del gup Micaela Raimondo del tribunale di Agrigento, il 18 luglio del 2023. Decisione adesso confermata, nonostante il ricorso della Procura, dalla prima sezione penale della Corte d'appello. La Corte ha rigettato la nuova richiesta di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inchiesta - waterloo

Inchiesta “Waterloo”, la Corte d'appello conferma la decisione del gup: prosciolto l’ex prefetto Nicola Diomede; La rete affaristica di Marco Campione: niente rinvio a giudizio bis per 14 imputati; La maxi inchiesta sulla“rete” di Marco Campione, al via il processo: Codacons nazionale e regionale parti civili.

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Waterloo Corte D