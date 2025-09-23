Inchiesta urbanistica quali sono le accuse contro l'ex assessore Tancredi | Elevata attitudine criminale

Il Tribunale del Riesame ha accolto la misura interdittiva di un anno nei confronti dell'ex assessore all'Urbanistica di Milano Giancarlo Tancredi. I giudici confermano le accuse di corruzione: "Ha favorito gli interessi privati di gruppi di imprenditori e progettisti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

inchiesta - urbanistica

inchiesta urbanistica sono accuseInchiesta urbanistica a Milano, su Tancredi vincono i pm: “Era al centro del sistema corrotto” - Le motivazioni del Riesame sull’assessore che si è dimesso, su Marinoni e Pella. milano.repubblica.it scrive

inchiesta urbanistica sono accuseInchiesta urbanistica a Milano, il Riesame: “L’ex assessore Tancredi e Marinoni a libro paga dei costruttori” - Per il Tribunale del Riesame l'ex assessore Tancredi e Marinoni erano pubblici ufficiali "a libro paga" dei costruttori ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

