Inchiesta urbanistica il Riesame conferma | sistema corruttivo nella commissione Paesaggio di Milano

Panorama.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per settimane si è parlato di un impianto accusatorio fragile, di indagini da rileggere alla luce di precedenti in cui il Riesame aveva ridimensionato le accuse (si pensi ai casi di  Alessandro Scandurra  e  Andrea Bezziccheri ). Stavolta però il Tribunale di Milano – i giudici  Paola Pendino  (presidente),  Francesca Ghezzi  e  Gianluca Tenchio  – non lascia spazio a equivoci: il sistema corruttivo che ruotava intorno alla commissione Paesaggio di Palazzo Marino, guidata dall’architetto  Giuseppe Marinoni  (il perno per costruire rapporti «proficui») sostenuto dall’assessore all’Urbanistica  Giancarlo Tancredi ( «Elevata attitudine criminale») e alimentato dagli affari del manager  Federico Pella  di J+S («L’anello privato del sistema»), secondo i giudici sarebbe reale, provato da chat, documenti e atti concreti. 🔗 Leggi su Panorama.it

inchiesta urbanistica il riesame conferma sistema corruttivo nella commissione paesaggio di milano

© Panorama.it - Inchiesta urbanistica, il Riesame conferma: sistema corruttivo nella commissione Paesaggio di Milano

In questa notizia si parla di: inchiesta - urbanistica

Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire»

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline

Caso urbanistica, il Tribunale del Riesame: Tancredi in sistema di illegalità; Tancredi, Marinoni e Pella: scarcerati dal Riesame, che però conferma la corruzione; Inchiesta urbanistica a Milano, su Tancredi vincono i pm: Era al centro del sistema corrotto.

inchiesta urbanistica riesame confermaInchiesta urbanistica, Scandurra torna a parlare: su di me narrazioni distorte, il Riesame ristabilisce la verità - Dopo l'annullamento degli arresti domiciliari, l’architetto Alessandro Scandurra esprime gratitudine a chi lo ha sostenuto, ribadendo il suo impegno per un'architettura che migliori la vita delle pers ... Lo riporta milanofinanza.it

inchiesta urbanistica riesame confermaInchiesta urbanistica a Milano, il Riesame: “L’ex assessore Tancredi e Marinoni a libro paga dei costruttori” - Per il Tribunale del Riesame l'ex assessore Tancredi e Marinoni erano pubblici ufficiali "a libro paga" dei costruttori ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Urbanistica Riesame Conferma