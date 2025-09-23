Inchiesta urbanistica il Riesame conferma | sistema corruttivo nella commissione Paesaggio di Milano
Per settimane si è parlato di un impianto accusatorio fragile, di indagini da rileggere alla luce di precedenti in cui il Riesame aveva ridimensionato le accuse (si pensi ai casi di Alessandro Scandurra e Andrea Bezziccheri ). Stavolta però il Tribunale di Milano – i giudici Paola Pendino (presidente), Francesca Ghezzi e Gianluca Tenchio – non lascia spazio a equivoci: il sistema corruttivo che ruotava intorno alla commissione Paesaggio di Palazzo Marino, guidata dall'architetto Giuseppe Marinoni (il perno per costruire rapporti «proficui») sostenuto dall'assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi ( «Elevata attitudine criminale») e alimentato dagli affari del manager Federico Pella di J+S («L'anello privato del sistema»), secondo i giudici sarebbe reale, provato da chat, documenti e atti concreti.
