Accordato dal Gup di Roma il patteggiamento degli ex vertici della Juventus, nel procedimento sulle presunte plusvalenze legate alla compravendita dei calciatori. Il giudice ha dato il via libera, tra gli altri, a una pena di un anno e otto mesi per l’ex presidente Andrea Agnelli, un anno e due mesi per l’ex vice Pavel Nedved e un anno e sei mesi per Fabio Paratici. Undici mesi per altri due imputati. Le pene sono sospese. "La decisione di avanzare la richiesta di applicazione della pena, sospesa – commenta Agnelli – priva di effetti civili e di sanzioni accessorie, senza riconoscimento di responsabilità, quindi coerente con la mia posizione di innocenza, è stata indubbiamente molto sofferta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inchiesta Prisma sugli ex vertici Juve, un anno e 8 mesi al presidente dei nove scudetti: "Scelta sofferta ma giusta». Prosciolto Arrivabene. Plusvalenze, patteggiano Agnelli, Nedved e Paratici