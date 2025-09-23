Incendio nella stazione Fs di Campi Flegrei Vigili del Fuoco sul posto

Intorno alle 19.00 di oggi una vasta nube di fumo nero è stata notata dagli abitanti di Fuorigrotta nei pressi della stazione Fs di Campi Flegrei.La foto di NapoliToday mostra le fiamme levarsi dall'esterno di un capannone, lontano dalla zona in cui fermano i treni metropolitani e regionali.Sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

