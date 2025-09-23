Incendio doloso in una palazzina a Cremella | è stato appiccato per vendetta contro una coppia

Ha agito per vendetta chi ha appiccato l'incendio che ha devastato una cascina abitata a Cremella (Lecco). L'obiettivo sarebbe stato quello di spaventare una coppia, ma le fiamme sarebbero sfuggite al controllo distruggendo 7 appartamenti e lasciando 14 persone senza casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - doloso

