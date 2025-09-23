Incendio all' Api la raffineria rischia un nuovo processo per reati ambientali

23 set 2025

ANCONA – La raffineria Api rischia un nuovo processo per reati ambientali. Questa volta è sotto accusa l'incendio che si sviluppò il 24 febbraio del 2022 all'impianto di cracking termico, nel reparto denominato 1850 Thermal Cracking. Questa mattina, in tribunale, si è tenuta l'udienza preliminare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

