Fano (Pesaro e Urbino) martedì 23 settembre 2025 – Paura oggi pomeriggio in via Pergolesi, quando poco dopo le 15.45 un incendio ( foto ) scoppiato in un capanno ha fatto alzare una nube di fumo nero, altissima e visibile da gran parte della città. Prima due forti boati, poi le fiamme che hanno divorato la struttura, situata accanto ad altri garage, allarmando l'intero quartiere del Lido. Il rogo è divampato nel cortile della palazzina gialla che si affaccia sia su via Pergolesi sia su viale Cairoli, proprio accanto all'ex hotel Europa Meublé oggi dismesso. L'edificio è abitato da diverse famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Fano: boato e capanno in fiamme, nube nera sulla città