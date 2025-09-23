Incendio a Fano | boato e capanno in fiamme nube nera sulla città Appartamento inagibile
Fano (Pesaro e Urbino) martedì 23 settembre 2025 – Paura oggi pomeriggio in via Pergolesi, quando poco dopo le 15.45 un incendio scoppiato in un capanno ha fatto alzare una nube di fumo nero, altissima e visibile da gran parte della città. Prima due forti boati, poi le fiamme che hanno divorato la struttura, situata accanto ad altri garage, allarmando l'intero quartiere del Lido. Il rogo è divampato nel cortile della palazzina gialla che si affaccia sia su via Pergolesi sia su viale Cairoli, proprio accanto all'ex hotel Europa Meublé oggi dismesso. L'edificio è abitato da diverse famiglie. Nel capanno, di proprietà della famiglia Fievoli, erano custoditi attrezzi, vernici e solventi: materiale che ha alimentato il fuoco e danneggiato anche una Fiat 500 parcheggiata lì davanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
