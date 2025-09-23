Inaugurato il bike sharing elettrico a Monopoli | Passo importante verso mobilità più sostenibile
È stato inaugurato a Monopoli il nuovo servizio di bike sharing elettrico, che si aggiunge a quelli già attivi a Bari e Taranto. Dopo la sospensione a Molfetta, Giovinazzo, Trani, Altamura e Gravina per esaurimento dei fondi regionali, l’arrivo delle e-bike rappresenta un nuovo passo per la. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: inaugurato - bike
Bike Sharing Puglia, inaugurato il servizio Taranto
Nuovo punto di ricarica e-bike inaugurato in piazza Scipione, tour gratuito tra le bellezze del Parco. - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurato il bike sharing elettrico a Monopoli: Passo importante verso mobilità più sostenibile; Taranto pedala verso il futuro: inaugurato il nuovo servizio di biciclette elettriche in condivisione. Le foto; Taranto: inaugurato il servizio di bike sharing.
Bike Sharing Puglia, inaugurato il servizio a Monopoli - È stata inaugurata a Monopoli la nuova flotta di biciclette elettriche in condivisione, che si inserisce nell’offerta di bike sharing elettrico pugliese di Bari e Taranto, gli unici co ... Scrive giornaledipuglia.com
Mobilità sostenibile, Mermec finanzia progetto e-bike a Monopoli - bike distribuite in 45 stazioni virtuali diffuse a Monopoli che fanno parte della flotta di biciclette elettriche in condivisione appena inaugurata. Secondo msn.com