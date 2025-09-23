Inaugurata la nuova area produttiva di Cembre | investimento da 42 milioni

È stata inaugurata domenica 21 settembre la nuova area produttiva di Cembre, in Via Serenissima a Brescia a pochi passi dallo storico headquarter: per l'occasione è stato organizzato un vero e proprio Open Day, a cui hanno partecipato più di 1.500 persone tra dipendenti e i loro familiari. Il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it