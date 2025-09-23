Inaugura un nuovo punto vendita Aldi a Torino | sarà aperto tutti i giorni
ALDI inaugura giovedì 25 settembre un nuovo negozio in corso Giulio Cesare 65 a Torino. Per l’occasione sarà presente l’assessore al Commercio del comune di Torino, Paolo Chiavarino. Per festeggiare l’inaugurazione ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della grande. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: inaugura - nuovo
Trump Inaugura “Alligator Alcatraz”: il nuovo carcere per migranti nelle paludi della Florida
Veralab inaugura il nuovo store a Roma (e celebra i suoi 10 anni)
Riccione, inaugura un nuovo spazio collettivo dedicato ad anziani, disabili e soggetti fragili
PENNY Italia inaugura un nuovo punto vendita https://iltorinese.it/2025/09/22/penny-italia-inaugura-un-nuovo-punto-vendita/… #torino - X Vai su X
Oggi, la Fattoria Zivieri inaugura il nuovo Caseificio Artigianale a Sasso Marconi Un ricco programma per questa giornata di festa: passeggiate, show experience, visita alle cantine e molto altro! Nel volantino in allegato, tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Consolidamento in Piemonte: PENNY inaugura un nuovo punto vendita; Una storica gelateria artigianale romana inaugura il nono punto vendita a Fleming; PENNY inaugura il primo punto vendita di Bruino.
PENNY inaugura il primo punto vendita di Bruino - Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ... Scrive adnkronos.com
Penny inaugura a Bruino (Torino) - Penny Italia inaugura un nuovo punto vendita a Bruino in provincia di Torino, portando a 455 il numero degli store in Italia, 73 nella regione e 30 nel solo capoluogo piemontese; prosegue quindi il ... Riporta myfruit.it