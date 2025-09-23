Inaugura un nuovo punto vendita Aldi a Torino | sarà aperto tutti i giorni

Torinotoday.it | 23 set 2025

ALDI inaugura giovedì 25 settembre un nuovo negozio in corso Giulio Cesare 65 a Torino. Per l’occasione sarà presente l’assessore al Commercio del comune di Torino, Paolo Chiavarino. Per festeggiare l’inaugurazione ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della grande. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

