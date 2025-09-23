Inaugura l' installazione World of plenty sul paradosso tra abbondanza e scarsità di cibo nel mondo
Il 4 ottobre, alle 18, in occasione della 21esima Giornata del Contemporaneo, nella Project Room del Mic Faenza, inaugura l’installazione "World of Plenty" di Itamar Gilboa a cura di Alessandra Laitempergher. “World of Plenty” affronta il paradosso tra abbondanza e scarsità di cibo nel mondo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: inaugura - installazione
Vicopisano commemora l'eccidio di Cucigliana e inaugura un'installazione
Un'installazione artistica che celebra la storia e la comunità di Cattabrighe. Non perderti l'inaugurazione di 'Terra(cotta)'! https://www.radioincontro.com/inaugura-terracotta-il-progetto-di-arianna-pace-per-il-quartiere-5-cattabrighe-vismara.html #RadioIncont - facebook.com Vai su Facebook
Inaugura l'installazione World of plenty sul paradosso tra abbondanza e scarsità di cibo nel mondo; BMW Italia insieme al Design inaugura l’installazione “Vibrant Transitions” nella nuova House of BMW 3.0 a Palazzo Borromeo d’Adda; Novità in Umbria. A Narni c’è uno spazio espositivo nei sotterranei di Palazzo dei Priori.
Al MIC Faenza “World of Plenty” di Itamar Gilboa - Il 4 ottobre, alle 18, in occasione della 21ª Giornata del Contemporaneo, nella Project Room del MIC Faenza, inaugura l’installazione “World of Plenty” di Itamar Gilboa a cura di Alessandra Laitemperg ... Lo riporta ravennawebtv.it