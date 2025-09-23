In viale Pindaro università resta solo la linea 7 un passaggio ogni ora dopo l' avvio del filobus

Viale Pindaro è senza dubbio la strada che è stata maggiormente penalizzata dopo l'entrata in servizio del filobus lungo la strada parco tra Pescara e Montesilvano.Nella rimodulazione delle altre linee operata da Tua Abruzzo nella strada dove ha sede l'università “G.d'Annunzio” resta una sola. 🔗 Leggi su Ilpescara.it