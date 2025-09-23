In viale Pindaro università resta solo la linea 7 un passaggio ogni ora dopo l' avvio del filobus
Viale Pindaro è senza dubbio la strada che è stata maggiormente penalizzata dopo l'entrata in servizio del filobus lungo la strada parco tra Pescara e Montesilvano.Nella rimodulazione delle altre linee operata da Tua Abruzzo nella strada dove ha sede l'università “G.d'Annunzio” resta una sola. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: viale - pindaro
Divieti e due mesi di senso unico alternato in viale Pindaro: partono i lavori di scavo dell'Aca
Niente doppio senso unico alternato in viale Pindaro per i lavori Aca: sarà solo ristretta la carreggiata
La Cisl AbruzzoMolise inaugura la nuova sede in viale Pindaro: "È un momento storico" [VIDEO]
Ci siamo trasferiti: in Viale Pindaro n.91 a PESCARA! La #CISL ha una nuova casa sindacale Ti aspettiamo nella nostra nuova sede! Nuovo indirizzo, nuovi uffici, stessa missione: siamo qui per te Vieni a trovarci! - X Vai su X
Ci siamo trasferiti: in Viale Pindaro n.91 a PESCARA! La #CISL ha una nuova casa sindacale Ti aspettiamo nella nostra nuova sede! Nuovo indirizzo, nuovi uffici, stessa missione: siamo qui per te Vieni a trovarci! - facebook.com Vai su Facebook
Pesaro, in viale Trento il cantiere resta fermo. Mms allunga la tregua di Ferragosto. Accolte le richieste di albergatori e residenti - E’ stato infatti fissato il nuovo cronoprogramma per i lavori di ammodernamento della rete idrica e gas. Segnala corriereadriatico.it