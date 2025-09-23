In vendita cosmetici vietati perché cancerogeni | scatta la denuncia
MASSA – Oltre cento prodotti cosmetici contenenti sostanze vietate s ono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Massa Carrara nel corso di controlli mirati, effettuati all’indomani dell’entrata in vigore del regolamento Ue 2025877. I finanzieri hanno individuato e ritirato dal commercio articoli che riportavano nella composizione il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, un componente recentemente riclassificato come cancerogeno e tossico per la riproduzione, in grado di compromettere la fertilità. Dall’1 settembre la sostanza non è più ammessa nei cosmetici e, di conseguenza, non può essere né venduta né distribuita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
