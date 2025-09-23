In trentamila al corteo per Gaza Bloccate tangenziale e autostrada Lacrimogeni e idranti è guerriglia

e Nicoletta Tempera Avevano raggiunto l’obiettivo: entrare e sfilare in tangenziale. Ma allo zoccolo duro dei trentamila manifestanti in corteo ieri per Gaza non è bastato: in mille hanno voluto ‘prendere’ anche l’autostrada. Paralizzando Bologna, spezzando l’Italia in due. Con scene da guerriglia urbana, raffreddate dalla polizia con gli idranti e con i lacrimogeni. Nove i fermati (alla fine 4 arrestati e 5 denunciati), non senza proteste da parte di altri manifestanti, sedate dal Reparto mobile. Ed è questo ciò che tristemente resta dello sciopero generale, indetto dalle sigle sindacali di base, per chiedere lo "stop del genocidio" sostenendo la "lotta palestinese": la violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In trentamila al corteo per Gaza. Bloccate tangenziale e autostrada. Lacrimogeni e idranti, è guerriglia

