Da oggi su RaiPlay In Tour backstage stories condotto da Carolina Di Domenico e che presenta il mondo della musica a 360 gradi. Cosa succede al di là del palco prima che la musica inizi a suonare? Da oggi martedì 23 settembre arriva in boxset su RaiPlay In Tour backstage stories, un original di Rai Contenuti Digitali e Transmediali condotto da Carolina Di Domenico, che presenta il mondo della musica a 360 gradi. Un tour che attraversa l’Italia e sbarca dietro le quinte, tra i cantanti e i professionisti del settore, per scoprire i backstage dei grandi eventi live di Giorgia, Zucchero, Pinguini Tattici Nucleari, Alessandra Amoroso e Fabri Fibra. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - In Tour Backstage Stories, su RaiPlay i live di Giorgia, Zucchero, Amoroso