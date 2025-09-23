In Toscana due Cpr per extracomunitari irregolari Ghinelli Bene così

Prende corpo l'ipotesi di Cpr in Toscana. A confermarlo è stato ieri l'esponente di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli impegnato in una iniziativa elettorale a Firenze. I Cpr (Centri di Permanenza per i Rimpatri) sono strutture di detenzione dove vengono trattenuti i cittadini stranieri extra-Ue. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: toscana - extracomunitari

Anche la Toscana in piazza per Gaza. Al porto di Livorno bloccato il varco Valessini. La protesta con centinaia di manifestanti. Susanna Giusti - facebook.com Vai su Facebook

In Toscana due Cpr per extracomunitari irregolari. Ghinelli. Bene così; Rapporto immigrazione: in Toscana crescono gli stranieri presenti, sono l'11.6% della popolazione; BARTOCCINI (SAP FIRENZE): É INDISPENSABILE UN CPR IN TOSCANA.

In Toscana due Cpr, la mossa del Governo: “Andremo avanti anche senza l’ok della Regione” - Donzelli (FdI) ha annunciato l’iniziativa del governo a un incontro elettorale: “Qui si continua a fare ostruzionismo senza senso: uno sarà per gli spacciatori” ... Lo riporta lanazione.it

Migranti, fonti Viminale: “Arriva in Toscana nuovo Cpr per spacciatori e violentatori” - Come spiegano le stesse fonti, sulla base delle norme vigenti, il migrante irregolare è trattenuto in un Cpr a seguito di una convalida del giudice ed è libero in qualsiasi momento di lasciare il ... Da padovanews.it