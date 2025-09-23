Firenze, 23 settembre 2025 – Non uno, bensì due centri di permanenza per il rimpatrio in Toscana. Perché per Fratelli d’Italia “è giusto un cambio di passo da tanti punti di vista”. La discontinuità dai 5 anni di Eugenio Giani al timone della Regione passa dalla sicurezza. E lungo l’asse tra il partito di Giorgia Meloni e il Viminale del ministro Piantedosi. “Siamo colpiti che la Toscana sia una delle pochissime regioni che continua a fare ostruzionismo senza senso al Cpr”, tuona il fedelissimo della premier, Giovanni Donzelli. Di buon mattino, il responsabile dell’organizzazione nazionale del partito ha preso parte ad un’iniziativa elettorale a Firenze, per tirare la volata ai candidati meloniani nel collegio cittadino in vista delle regionali del 12 e 13 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In Toscana due Cpr, la mossa del Governo: “Andremo avanti anche senza l’ok della Regione”