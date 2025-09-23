In Spagna il governo ha approvato l’embargo totale sulle armi a Israele
Il governo spagnolo ha approvato l’embargo «totale» sulle a r mi a Israele per fermare il «genocidio a Gaza». Lo ha annunciato il primo ministro Pedro Sanchez e si tratta di uno dei decreti principali inseriti dalla Spagna nel nuovo pacchetto di misure sulla crisi in Medio Oriente. L’embargo prevede il divieto di tutte le esportazioni verso Israele di materiale per la difesa, oltre che di prodotti o tecnologie tali da poter essere utilizzati in campo militari. Cuerpo: «Decreto pionieristico a livello internazionale». Il ministro dell’Economia Carlos Cuerpo in conferenza stampa ha spiegato che il decreto bloccherà anche le richieste di transito di carburante per aerei militari e vieterà le importazioni di prodotti provenienti dagli insediamenti di Israele in Palestina. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: spagna - governo
Spagna, governo traballa per corruzione
Spagna, il dirigente socialista accusato di machismo si dimette dal governo. Sánchez resta appeso a un filo ma tira dritto: «Andiamo avanti»
Dalla Spagna, esplode il caso Yamal: interviene anche il Governo
Spagna, l’immigrazione divide la coalizione che sostiene il governo - X Vai su X
La nota sottoscritta anche da Spagna, Slovenia e Irlanda: “Siamo per la pace e gli aiuti umanitari". Tra i firmatari manca il governo italiano. Intanto 21 navi della missione umanitaria sono partite dai porti tunisini - facebook.com Vai su Facebook
Le difficoltà spagnole sull’embargo alle armi: decreto rimandato; Spagna, stop al fumo nei luoghi pubblici: cosa cambia per i turisti; Il governo spagnolo vuole cambiare il “segreto di stato”.
Mo: M5s, 'governo spieghi perché non segue Spagna su embargo armi' - "Il governo spagnolo ha approvato un embargo totale sulle armi a Israele che sospende anche l’invio di materiali ‘dual use’. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
La Spagna mette sotto embargo le armi israeliane (ma c'è una scappatoia) - Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che rientra in un pacchetto di sanzioni già annunciato dal premier Pedro Sánchez ... Si legge su europa.today.it