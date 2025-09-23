In Spagna il governo ha approvato l’embargo totale sulle armi a Israele

Il governo spagnolo ha approvato l’embargo «totale» sulle a r mi a Israele per fermare il «genocidio a Gaza». Lo ha annunciato il primo ministro Pedro Sanchez e si tratta di uno dei decreti principali inseriti dalla Spagna nel nuovo pacchetto di misure sulla crisi in Medio Oriente. L’embargo prevede il divieto di tutte le esportazioni verso Israele di materiale per la difesa, oltre che di prodotti o tecnologie tali da poter essere utilizzati in campo militari. Cuerpo: «Decreto pionieristico a livello internazionale». Il ministro dell’Economia Carlos Cuerpo in conferenza stampa ha spiegato che il decreto bloccherà anche le richieste di transito di carburante per aerei militari e vieterà le importazioni di prodotti provenienti dagli insediamenti di Israele in Palestina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

