In quarantasei scatti tutte le anime del Paese. Italia di Moda è un inno al genio nostrano.

Siamo in Italia e la moda può tutto. Compreso vestire le mille voci di un Paese per raccontarlo: le pietre bianche, i dialetti ruvidi, i monumenti simbolo, le cucine che borbottano, la gente le tante anime tenute insieme in un piccolo Stivale calzato da ogni meraviglia: dalle Dolomiti alla Sicilia, dai borghi medievali dell'Umbria fino alla laguna veneta. L'italianità, che è il nostro petrolio. In quarantasei scatti, il progetto fotografico Italia di Moda di Ludmilla Voronkina Bozzetti e Andrea Varani racconta tutto questo e molto altro. Un anno di lavoro, venti Regioni del nostro Paese, le creazioni delle più prestigiose maison italiane (da Giorgio Armani a Dolce&Gabbana, da Etro a Roberto Cavalli, da Boglioli a Chiara Boni ad Antonio Riva) per un racconto a colori e in bianco e nero che omaggia simboli e diffonde identità.

