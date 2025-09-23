In Puglia nascerà l’aereo cargo più grande al mondo Servirà per l’energia e la difesa?

(Adnkronos) – Un aereo da primato mondiale, pensato per rivoluzionare la logistica dell’energia eolica e non solo, prenderà forma in Puglia. Si chiama WindRunner, ed è il velivolo cargo sviluppato dalla statunitense Radia, che ha scelto lo stabilimento di Grottaglie (Taranto) come base europea per l’assemblaggio. Non un semplice aereo da trasporto, ma una macchina . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - In Puglia nascerà l’aereo cargo più grande al mondo. Servirà per l’energia (e la difesa?)

In questa notizia si parla di: puglia - nascer

Pietra antica e acciaio moderno: stessa musica da mille anni. In Puglia, tra filari che hanno visto nascere imperi, i frantoi custodiscono un rituale immutato. Entro ventiquattro ore dalla raccolta, ogni oliva deve trasformarsi in oro liquido. Il tempo è nemico dell'ec - facebook.com Vai su Facebook

In Puglia nascerà l'aereo cargo più grande al mondo. Servirà per l'energia (e la difesa?) - A Grottaglie la base europea del WindRunner, gigante dei cieli per il trasporto di pale eoliche. Scrive adnkronos.com

Il cargo più grande del mondo: si va verso l’ok del ministero perché sia realizzato in Puglia - In ballo ci sarebbe un “memorandum of understanding” (un protocollo d’intesa) tra l’azienda statunitense Radia (produttrice di Windrunner) ed il Ministero per le Imprese ed il made in Italy, che ... Segnala quotidianodipuglia.it