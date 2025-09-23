In Premier sono contenti degli arbitri | funzionano in campo e anche nei loro annunci per spiegare Guardian

Ilnapolista.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una volta si parlava di arbitri inglesi come con la pancetta e non all’altezza. Oggi il giudizio e totalmente cambiato e queste prime giornate di Premier sono state giudicate davvero positivamente in Inghilterra. Chris Foy, ex arbitro di Premier, commentatore per il  Guardian valuta molto positivamente le prime cinque giornate di campionato. «In questo momento – scrive – gli arbitri stanno facendo la loro parte. Speriamo che continui così. Anche uno dei principali argomenti di discussione della fine settimana non è stata una decisione sbagliata in termini di regole, ma una questione da gestire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

in premier sono contenti degli arbitri funzionano in campo e anche nei loro annunci per spiegare guardian

© Ilnapolista.it - In Premier sono contenti degli arbitri: funzionano in campo e anche nei loro annunci per spiegare (Guardian)

In questa notizia si parla di: premier - sono

La politologa Corrao (Luiss): “L’Europa deve essere più incisiva con il premier israeliano. Sanzioni? Non sempre sono efficaci, la Russia insegna”

Quando sono gli annunci del dispositivo TV della Premier League in questa stagione? Date, programma per il 2025/26

Calciomercato Inter, Bisseck l’indiziato a partire per fare cassa: per quella cifra i nerazzurri sono pronti a sedersi al tavolo con i club della Premier League!

L'arbitro Jarred Gillett è stato squalificato dall'arbitraggio di due club della Premier League - I tifosi dell'Arsenal si oppongono; Maddison infuriato con gli arbitri in Premier League; Il Var spiegato in diretta ai tifosi allo stadio debutta in Inghilterra.

Cerca Video su questo argomento: Premier Sono Contenti Arbitri