In Premier sono contenti degli arbitri | funzionano in campo e anche nei loro annunci per spiegare Guardian

Una volta si parlava di arbitri inglesi come con la pancetta e non all’altezza. Oggi il giudizio e totalmente cambiato e queste prime giornate di Premier sono state giudicate davvero positivamente in Inghilterra. Chris Foy, ex arbitro di Premier, commentatore per il Guardian valuta molto positivamente le prime cinque giornate di campionato. «In questo momento – scrive – gli arbitri stanno facendo la loro parte. Speriamo che continui così. Anche uno dei principali argomenti di discussione della fine settimana non è stata una decisione sbagliata in termini di regole, ma una questione da gestire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

