In piazza per Gaza non è stata una rivolta sociale ma qualcuno ci spera…

Maurizio Landini l’aveva invocata nell’autunno dello scorso anno, in vista della finanziaria: «Io credo sia arrivato il momento di una vera e propria rivolta sociale perché avanti così non si può più andare». La rivolta sociale contro le misure economiche (e non solo) del governo non solo non è arrivata, ma il consenso verso l’esecutivo ha continuato a crescere. Epperò, nel contempo il clima politico nel Paese è peggiorato su altri temi ed è diventato incandescente sul Medio Oriente. Se il dolore per Gaza diventa un seme avvelenato per l’Italia. Non siamo alla rivolta sociale, ma quello che è successo ieri nelle piazze italiane dimostra che la semina per infuocare gli animi procede meticolosa, facendo leva su una questione tanto dolorosa quanto strumentalizzata, in cui i legittimi sentimenti di sgomento degli italiani per ciò che avviene a Gaza vengono utilizzati in chiave anti-governativa, attribuendo a Palazzo Chigi ora responsabilità ora indifferenze che non hanno riscontro nella realtà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

