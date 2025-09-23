In piazza la solidarietà a Gaza | Non si può far finta di niente
Quasi tremila chilometri che separano Grosseto da Gaza. Ciò nonostante, Grosseto si è fermata per Gaza ieri mattina. Come tante altre città italiane. Sono scese per le vie della città, partendo la piazza F.lli Rosselli davanti alla Prefettura di Grosseto con direzione piazza Dante, circa due migliaia di persone che hanno dato vita ad un corteo. Persone con bandiere e cartelloni si sono dirette verso il cuore della città, intonando numerosi slogan come "contro tutte le guerre, cessare il fuoco ovunque Israele assassina, Palestina libera, stop al genocidio". La protesta, organizzata da Usb è scesa in piazza con lo slogan "Blocchiamo tutto, con la Palestina nel cuore", seguita da tantissime altre sigle e soprattutto cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
